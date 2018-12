Die Vorfreude bei Nicole Polizzi, alias Snooki (31), wird immer größer! Die Jersey Shore-Skandalnudel und ihr Ehemann Jionni LaValle (31) teilten Ende November eine besonders schöne Nachricht mit ihren Fans: Nach Sohnemann Lorenzo (6) und Töchterchen Giovanna (4) erwarten sie jetzt ihr drittes Kind! Mit einem besonders süßen Video verkündeten die beiden jetzt das Geschlecht ihres kleinen Würmchens – dafür brauchten sie einen Baseball und die Hilfe vom großen Bruder Lorenzo!

Auf YouTube teilte Snooki jetzt einen Clip von ihrer Gender-Reveal-Party. Zu diesem Anlass hat sie all ihre Liebsten eingeladen, um zu verraten, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen können. Dafür hat die frühere Partymaus sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Jionni wirft Lorenzo einen mit farbigem Pulver gefüllten Baseball zu. Als der Sechsjährige seinen Baseballschläger mit voller Wucht gegen den Ball schwingt, verteilt sich eine riesige Wolke blauer Farbe in der Luft – es wird also ein Junge!

Während Lorenzo und Giovanna noch bis ins neue Jahr auf ihr Brüderchen warten müssen, könnte der Nachwuchs bei einer anderen "Jersey Shore"-Mama jeden Moment zur Welt kommen. Snookis Freundin Deena Nicole Cortese (31) erwartet zurzeit ihr erstes Kind – und das könnte noch in diesem Jahr zur Welt kommen.

Instagram / snooki Lorenzo, Jionni, Giovanna LaValle und Nicole "Snooki" Polizzi, September 2018

Instagram/jlavalle5 Lorenzo LaValle, Sohn von Reality-Star Snooki

Derrick Salters/WENN.com Deena Nicole Cortese auf der "Jersey Shore: Family Vacation"-Premiere in NYC

