Niklas Schröder (29) bezieht Stellung zu der Schönheits-Operation seiner Verlobten Jessica Neufeld (24)! Die YouTuberin kämpft seit vielen Jahren mit Komplexen, weil sie ihre Oberweite zu klein findet. Also ließ sie sich vergangene Woche die Brust vergrößern und ging damit nun an die Öffentlichkeit. Das Feedback ihrer Fans ist ziemlich positiv. Aber was wohl noch viel wichtiger für die Influencerin ist: Ihr Nik stärkt ihr während der gesamten Zeit den Rücken und hält zu ihr.

In seiner Instagram-Story teilte der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat den Clip seiner Zukünftigen und widmete ihr dabei ein paar rührende Zeilen: "Ein wichtiges Video für meinen Schatz! Ich stehe nicht nur hinter dir, sondern auch vor dir. Ich gehe jeden Weg mit dir und unterstütze dich überall. Ich liebe dich." Das dazu passende Video der 24-Jährigen beweist, dass der Osnabrücker Jessi vor und nach dem Eingriff nicht von der Seite gewichen ist.

Mehr wollte er zu dem Thema nicht sagen – eigentlich. Doch er habe so viele Nachrichten von seinen Followern erhalten, dass er sich nun kurz äußern wolle. "Vorab: Ich bin auf jeden Fall pro Operation, wenn jemand wie beispielsweise Jessi schon seit Jahren darüber nachdenkt und eine Problemzone hatte und sich durch einen Eingriff einfach wohler fühlen kann", erklärte er. Es spiele aber gar keine Rolle, was er denkt, denn es sei Jessis Entscheidung und sie habe sich das im Vorfeld gut überlegt und sich viele Meinungen von Ärzten eingeholt.

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, YouTuberin

Starpress/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder auf Mallorca

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-Bachelorette-Kandidat

