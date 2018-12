Es war ein Geständnis, das wohl kaum einem leicht fällt. Erst kürzlich verriet der Modern Family-Star Sarah Hyland (28) unter Tränen, wie schlecht es ihr nach einer Nierentransplantation vor sechs Jahren ging. Ihr Körper habe das Spenderorgan ihres Vaters abgestoßen, sagte Sarah. Sie habe sich danach so schuldig gefühlt, dass sie sogar an Selbstmord dachte. Doch inzwischen geht es der Schauspielerin deutlich besser. Das zeigte sie jetzt auch bei ihrem ersten Auftritt nach dem Tränen-Interview.

Bei einem Charity-Event in Los Angeles war Sarah offenbar in bester Laune und fühlte sich wieder so richtig fit. Denn dort strahlte sie im kurzen Kleidchen und Fellmantel für die Kameras. Begleitet wurde Sarah von einigen Freunden und Wells Adams (34), mit dem sie über ein Jahr zusammen ist. Der Reality-TV-Star posierte vergnügt mit seiner Sarah auf dem roten Teppich. Die schwere Zeit, die die beiden hinter sich haben, ist ihnen auf den Fotos des Abends nicht anzusehen.

In dem Interview mit dem Self-Magazin hatte Sarah auch ihre OP-Narben gezeigt. Wie von einem "Katzenbiss oder Samurai-Schwert" sehen die aus, findet sie. Inzwischen sind die Nierenprobleme der Schauspielerin aber Vergangenheit. Ihr Bruder hatte ihr eine neue Niere gespendet, mit der Sarahs Körper keine Schwierigkeiten hatte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

FayesVision/WENN.com Sarah Hyland bei der 6th Annual Winter Wonderland Toys for Tots Party

Getty Images Sarah Hyland bei einer Pre-Emmy Party, September 2018

Getty Images Sarah Hyland in Los Angeles



