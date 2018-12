Manchmal muss man seinen Tränen freien Lauf lassen! Schauspielerin Sarah Hyland (28) hat harte Zeiten hinter sich, gerade 2017 ging es ihr teilweise sehr schlecht. Der Modern Family-Star verlor massiv an Gewicht und wog zeitweise weniger als 40 Kilogramm. Auch ihren Fans sind diese Veränderungen nicht entgangen. Wie nah sie tatsächlich am Abgrund stand, verrät Sarah jetzt in einem hochemotionalen Interview.

Im Videogespräch mit Self Magazin erzählt die 28-Jährige unter Tränen, nach ihrer Nierentransplantation vor sechs Jahren sei es ihr ab Herbst 2016 immer schlechter gegangen. Ihr Körper habe begonnen, das von ihrem Vater gespendete Organ wieder abzustoßen. Sie sei schließlich gezwungen gewesen, mehrmals wöchentlich zur Dialyse zu gehen. "In dieser Zeit war ich sehr depressiv", berichtet sie. "Ich habe lange Zeit an Selbstmord gedacht." Im Mai 2017 erhielt die Schauspielerin schließlich eine neue Niere.

Im Interview berichtet Sarah von dem nagenden Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man "26 Jahre lang anderen zur Last fällt" und "immer Unterstützung braucht". Als ihr Körper die Niere ihres Vaters abgestoßen habe, sei sie völlig verzweifelt gewesen. "Wenn dir ein Familienmitglied eine zweite Chance für das Leben gibt, und der Versuch scheitert, fühlt es sich so an, als wäre es deine Schuld. Es ist nicht so, aber es fühlt sich so an." Seitdem Sarah die Niere ihres jüngeren Bruders besitzt, sei sie glücklicherweise nahezu beschwerdefrei.

Getty Images Sarah Hyland beim iHeartRadio Music Festival

Jen Lowery / SplashNews.com Sarah Hyland, Schauspielerin

Getty Images Sarah Hyland, "Modern Family"-Darstellerin

