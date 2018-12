Die Hobby-Urlauber haben ihr nächstes Reiseziel erreicht! Seit Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) in der Kuppelshow Love Island ihr Liebesglück gefunden haben, machen sie nur noch zusammen die Inseln, Städte und Länder dieser Welt unsicher. Erst vor Kurzem gönnten sich die zwei einen Dubai-Trip. Danach blieb der Koffer allerdings nicht lange in der Ecke stehen: Die beiden flogen nicht erst heim, sondern einfach ins nächste Land. Jetzt genießen sie ihre Zweisamkeit in Marokko!

Auf ihren Instagram-Accounts lassen die Blondine und der Muskelmann ihre Fans an vielen Momenten teilhaben: "Julian und ich genießen zurzeit die Sonne Marokkos. Wir sind so gespannt, mal eine ganz neue Kultur kennenlernen zu dürfen und auch mal fernab von Touristen die Gegend zu erkunden", freut sich Stephie bereits kurz nach der Landung. Mittlerweile kann man ihre Euphorie bereits auf mehreren Bikini- und Badeanzug-Pics erkennen.

Julian meldet sich im Gegensatz zu seiner Verlobten nicht direkt nach der Ankunft in Marokko bei seiner Community – dafür aber mit einem ebenso strahlenden Bild und sonnigen Neuigkeiten: "Das Wetter mit knapp 26 Grad spielt auch mit", ist der Strandspaziergänger rundum zufrieden.

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz in Marokko

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, "Love Island"-Star

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos in Marokko

