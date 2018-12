So sieht ein überglückliches Paar aus! Nick Jonas (26) und seine frischgebackene Ehefrau Priyanka (36) haben einen unglaublichen Hochzeits-Marathon hinter sich: Am 1. Dezember gaben sich die beiden in Indien bei einer christlichen Zeremonie das Jawort und einen Tag später noch einmal nach hinduistischer Tradition. Vor den Trauungen hatten sie eine große Vorfeier abgehalten und zum Abschluss gab es sogar einen offiziellen Empfang. Nun können die Turteltauben offenbar endlich mal ausspannen. Nick und Priyanka haben das erste Selfie nach ihrer Heirat gepostet!

Das niedliche Pärchenfoto veröffentlichte die Schauspielerin auf Instagram. "Glückseligkeit der Ehe sagt man dazu", betitelte die 36-Jährige die Aufnahme. Dass die Turteltauben superhappy sind, springt beim Betrachten des Bildes sofort ins Auge: Priyanka kuschelt sich eng an die Brust ihres Gatten und präsentiert stolz ihre linke Hand mit dem Ehering – beide haben einen überaus zufriedenen, entspannten Gesichtsausdruck aufgelegt.

Ob Nick und seine Frau sich wohl in die Flitterwochen begeben haben? Zumindest scheinen sie sich einen ruhigen Tag gegönnt zu haben: Priyanka wirkt auf dem Bild ungeschminkt und trägt einen legeren Bademantel. Nick hat sich sogar eine Zigarre angesteckt! Glaubt ihr, die zwei befinden sich gerade in ihrem Honeymoon? Stimmt ab!

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas, Dezember 2018

Anzeige

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas

Anzeige

Varinder chawla / MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de