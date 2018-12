Trotz Liebespleite scheint Tayisiya Morderger (21) noch gerne in Bauer sucht Frau-Erinnerungen zu schwelgen! Die Tennisspielerin warb in der diesjährigen Staffel um Landwirt Matthias, zog zu ihm auf den Hof und hatte in dem Bayern zumindest kurzzeitig einen passenden Partner gefunden. Obwohl ihr Glück nicht lange hielt, bereut Taya ihre Kuppelshow-Teilnahme offenbar überhaupt nicht. Die Sportlerin postete nun zwei Erinnerungsschnappschüsse – Matthias sucht man auf den Fotos jedoch vergebens.

Mit einem Herzchen-Emoji versah die 21-Jährige einen Instagram-Beitrag, den sie am Mittwochabend mit ihren Followern teilte. Auf einem der beiden Fotos ist Moderatorin Inka Bause (50) zu sehen, auf dem anderen Bauernreporter Ralf Herrmann, der den Landwirten und ihren Ladys backstage auf den Zahn fühlte. Seit Tayisiyas Trennung von Matthias kurz vor dem Finale publik geworden war, veröffentlichte die Blondine keine Fotos mehr mit oder von ihm – es ist also keine Überraschung, dass sie in ihrem aktuellen Beitrag auf ein Bild des Bauern verzichtet hat.

Zwischen den einstigen Turteltauben herrscht aber keine vergiftete Stimmung, obwohl sie und der TV-Bauer letztlich zu unterschiedlich ticken. Im Gegenteil: In einem Online-Posting zeigte sich Tayisia dankbar für die Erfahrungen, die sie mit Matthias und den anderen Teilnehmern sammeln durfte. "Bei dieser Staffel hat jeder was gewonnen. Einige haben die große Liebe gefunden und die anderen haben neue Freunde kennengelernt", gab sie sich versöhnlich.

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Matthias und Tayisiya bei "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Pärchen Tayisiya und Matthias

