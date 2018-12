Für Modern Family-Star Sarah Hyland (28) kam es in letzter Zeit ziemlich dick. Wie erst jetzt bekannt wurde, musste sie sich 2017 nach einem Dialyse-Marathon und schweren Depressionen einer zweiten Nierentransplantation unterziehen. Neben ihrer Familie stand ihr dabei auch DJ Wells Adams (34) zur Seite – dabei hatten sich die Schauspielerin und der Bachelor in Paradise-Promi erst kurz vor der OP kennengelernt.

"Es geht mir gut. Ich bin sehr glücklich mit dem Leben", freut sich die quirlige 28-Jährige im Interview mit dem US-Magazin Self. Und an ihrem Glück nach der gelungenen OP habe auch Wells seinen Anteil gehabt. "Er hat mir morgens geschrieben, bevor ich in den Operationssaal kam. Und wir waren im Krankenhaus die ganze Zeit über FaceTime in Kontakt", erzählt sie im Interview. Dabei sei es ein denkbar holpriger Start gewesen. Haben sich die beiden doch nur drei Tage vor ihrer Nieren-OP das erste Mal persönlich getroffen.

Die schwersten Tage liegen zwar nun hinter Sarah. Komplett überstanden haben, wird sie es aber nie. "Das alles war nicht nur körperlich anstrengend, die emotionalen und psychischen Anforderungen waren genauso fordernd", plauderte eine Quelle gegenüber People aus. "Sie hat eine chronische Krankheit und wird damit für den Rest ihres Lebens umgehen müssen."

Getty Images Sarah Hyland in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Wells Adams und Sarah Hyland bei der 6th Annual Winter Wonderland Toys for Tots Party

Getty Images Sarah Hyland beim 102.7 KIIS FM's Jingle Ball 2017

