Sophia Vegas (31) und ihr Freund Daniel Charlier können es kaum mehr erwarten! In wenigen Monaten erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind. Und während sich die werdende Mutter gerade zu Beginn der Schwangerschaft Sorgen machte, weil ihr Bauch nicht wirklich wuchs, ist ihre Baby-Kugel nun kaum mehr zu übersehen. Ihr Töchterchen scheint sich also ganz prächtig zu entwickeln – das beweist auch ein neues Update von einem Frauenarzt-Besuch.

Seit das Busenwunder im Promi Big Brother Haus die Baby-Bombe platzen ließ, hält sie ihre Follower regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Am Mittwoch stand dann mal wieder ein Termin beim Gynäkologen an und auch den dokumentierten die werdenden Eltern mit einem niedlichen Foto. Freudestrahlend blicken die Blondine und ihr Partner in die Kamera. "Baby hat eine gesunde normale Größe und wiegt schon 1,6 Kilo", kommentierte die Mama in spe das Bild in ihrer Instagram-Story.

Im kommenden Frühjahr soll ihr kleines Mädchen das Licht der Welt erblicken und bis dahin legt der Promi-Nachwuchs hoffentlich nochmal ein paar Pfunde zu. Sophia schlemmt jedenfalls – besonders in den vergangenen Wochen – nach Herzenslust. "Na ja, ich muss ja zunehmen, dann werde ich das jetzt auch schön ausnutzen", erzählte sie erst kürzlich in einem Interview.

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas und Daniel Charlier in New York City

Anzeige

Instagram / sophiavegas Sophia Vegas und ihr Freund Daniel Charlier bei einer Schwangerschafts-Untersuchung

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de