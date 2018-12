Elf Looks in 48 Stunden – Jennifer Lopez (49) zündet ein Fashion-Feuerwerk! Die Sängerin feierte in ihrer Karriere nicht nur musikalische Erfolge, sondern ist auch für ihre Schauspielerei und grandiose Styles bekannt. Auf ihrer Promo-Tour für ihren neuen Streifen zeigte J.Lo klar, warum sie zur Glam-Elite gehört: Innerhalb von zwei Tagen führte sie elf verschiedene Outfits aus – eines schicker als das andere!

Während die deutschen Fans noch bis Januar 2019 auf den Filmstart warten müssen, kommt Jennifers Werk "Manhattan Queen" schon am 21. Dezember in die US-Kinos. Wenige Tage zuvor rührte sie in New York fleißig die Werbetrommel und trug bei jedem Termin eine andere Garderobe. Vom weißen Jumpsuit über einen blauen Glitzer-Anzug bis zum Prinzessinnenkleid in Jimmy Fallons (44) Talkshow zog die Diva jedes Fashion-Ass aus dem High-End-Ärmel. Die Fotografen erwischten J.Lo auch mit ihrer Mutter Guadalupe Lopez, die nicht minder stylish neben ihrer berühmten Tochter durch die Straßen der Metropole stolzierte.

Der größte Blickfang der beiden Tage war aber ganz klar die pinke Robe, die die 49-Jährige zur Weltpremiere ihres Films anhatte. Jennifer schwebte in einem knalligen Tülltraum über den roten Teppich und durfte sich dabei über den Support ihres Freundes Alex Rodriguez (43) freuen. Auf der zugehörigen After-Show-Party ließ es die Latina übrigens mit ihren Co-Stars Leah Remini (48) und Vanessa Hudgens (29) krachen – und war dafür in ihr elftes Outfit geschlüpft.

SplashNews.com Jennifer Lopez nach ihrem "The View"-Auftritt

SplashNews.com Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe in New York

Getty Images Jennifer Lopez bei der Weltpremiere ihres Films "Manhattan Queen" in New York

Getty Images Vanessa Hudgens, Leah Remini & Jennifer Lopez bei der Aftershow-Party der "Manhattan Queen"-Premiere

Getty Images Jimmy Fallon und Jennifer Lopez in seiner Talkshow

MEGA Jennifer Lopez nach ihrem Auftritt bei "Good Morning America"

Getty Images Jennifer Lopez bei SiriusXM in New York

MEGA Jennifer Lopez bei der "Daily Show" in New York

ENT / SplashNews.com Jennifer Lopez vor den ABC Studios in New York

MEGA Jennifer Lopez in New York City

MEGA Jennifer Lopez bei "Watch What Happens Live"



