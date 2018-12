Bert Wollersheim (67) und Ginger Costello haben sich wirklich gesucht und gefunden! Der frühere Rotlichtkönig und seine frisch angetraute Ehefrau machen kein Geheimnis aus ihren Gefühlen füreinander. Im Liebesinterview mit Promiflash kamen die Turteltauben gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihre Beziehung raus. Auch im Netz senden sich die zwei regelmäßig süße Botschaften: In seiner neusten Liebeserklärung an Ginger zog Bert jetzt einen superniedlichen Vergleich!

Den zauberhaften Beitrag veröffentlichte der 67-Jährige nun via Instagram: Dort postete Bert ein Selfie von sich und seiner Gattin Ginger, die er gerade mit einem Plätzchen füttert. "Ich bin verrückt nach Keksen. Und nach dir" versicherte er seiner Partnerin. In den beigefügten Hashtags "#Du bist süß" und "#Sweetheart" verbargen sich weitere Komplimente an seine Herzensdame.

Sollte es bei den Eheleuten mal nicht ganz so harmonisch zugehen, hat Ginger stets ein ausgefallenes Geheimrezept parat, um etwaige Konflikte sofort im Keim zu ersticken: "Bevor ich anfange, mich da reinzusteigern, dann zeigt sie mir ihre Brüste – da muss ich immer lachen", verriet Bert kürzlich im Promiflash-Interview.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger, Dezember 2018

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello kurz vor ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und ihr Mann Bert Wollersheim

