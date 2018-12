An diesen The Voice of Germany-Kandidaten glauben die Fans! Kommenden Sonntag ist es so weit: Einer der vier Finalisten der beliebten Castingshow wird zum Gewinner gekürt! In dieser Staffel sind mit Jessica Schaffler (17), Eros Atomus Isler (18), Benjamin Dolic (21) und Samuel Rösch (24) ziemlich junge Gesangstalente in die Endrunde eingezogen. Wer von ihnen wohl die beste Chance auf den Sieg hat? Die Promiflash-Leser haben jetzt für ihre Favoriten abgestimmt!

Die Finalisten lieferten sich ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen! Im Rahmen der Promiflash-Umfrage gaben insgesamt 4.929 Personen (Stand 12. 12. 2018) ihre Stimme ab. Auf dem ersten Platz landete das gefühlvolle Stimmwunder Eros aus dem Team der Fanta Vier – er bekam 32,3 Prozent (1.591 Votes) der Stimmen! Sein Kontrahent Samuel ergatterte mit 26 Prozent (1.281 Votes) der Stimmen die Silbermedaille. Er ist der Schützling von Coach Paddy Kelly (41).

Mark Forsters (34) Crewmitglied Jessica, die einzige Finalistin in der Runde, machte den dritten Platz und bekam 22 Prozent (1.086 Votes) der Stimmen. Die geringsten Chancen hat laut den Promiflash-Lesern Yvonne Catterfelds (39) Finalist Benjamin – er erhielt nur 971 Votes (19,7 Prozent). Ob die Umfrage-Teilnehmer recht behalten werden, können sie am 16. Dezember ab 20:15 Uhr auf Sat.1 mitverfolgen.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Eros Atomus Isler, "The Voice of Germany"-Kandidat 2018

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Samuel Rösch, "The Voice of Germany"-Kandidat 2018

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Jessica Schaffler "The Voice of Germany"-Kandidatin bei den Sing-Offs

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Benjamin Dolic, "The Voice of Germany"-Kandidat 2018



