Was für eine musikalische Liebeserklärung! Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (23) können ganz offensichtlich nicht ohne einander: Nach mehr als zwei Jahren Beziehung hatten der Sänger und das Model im März völlig überraschend ihre Trennung bestätigt. Nur wenige Wochen später näherten sich die beiden wieder an und wurden erneut ein Paar. Seine Gefühle für die 23-Jährige scheint das ehemalige One Direction-Mitglied in einem Song verarbeitet zu haben: Seine neue Single hat Zayn offenbar Gigi gewidmet!

"There You Are" strotzt nur vor Anspielungen auf ihre Romanze. In der ersten Strophe schmettert der Brite: "Ich brauche dich, wenn ich am Boden bin und wenn es mir langsam besser geht. Ich brauche dich, wenn es mir gut geht und wenn ich krank bin." Der Musiker kann offenbar sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten auf die nicht namentlich genannte Person in seinem Leben zählen. Einige Worte beziehen Fans sogar auf die stürmischen Beziehungszeiten von Zayn und Gigi. "Nur du verzeihst mir, wenn es mir leidtut. Sogar wenn ich es richtig versaut habe, bist du da."

Ob Gigi wirklich seine Muse und Inspiration für den Text war? In einem GQ-Interview im Juni hatte Zayn erklärt, dankbar zu sein, seine Freundin getroffen zu haben. Sie hat ihn zu einem anderen Menschen gemacht: "Sie hat mir geholfen, die Dinge aus einem positiven Blickwinkel zu sehen."

Peter Parker / SplashNews.com Zayn Malik in New York City

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Getty Images Gigi Hadid, Model

