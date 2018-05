Das Chaos um das Liebesleben von Gigi Hadid (23) und Zayn Malik (25) nimmt kein Ende. Eigentlich soll das einstige Traumpaar des Showbiz' aktuell getrennte Wege gehen. Mitte März sollen sich das Model und der Sänger voneinander getrennt haben. Vor allem Zayn schien das Liebes-Aus hart zu treffen. Neue Fotos bieten jetzt allerdings Hoffnung auf ein Liebescomeback: Gigi und Zayn wurden knutschend auf offener Straße abgelichtet!

Schon vor zwei Wochen heizten die Stars die Gerüchte um eine Pärchenreunion an. Paparazzi-Fotos bewiesen: Zayn besuchte seine angeblich Verflossene in ihrem Apartment in New York. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht soll der Musiker Gigis Wohnung später wieder verlassen haben. Neue Bilder, die Daily Mail exklusiv vorliegen, beweisen jetzt: Da liegt tatsächlich noch Liebe in der Luft. Fotografen lichteten die Turteltauben in Manhatten ab, wo Zayn seiner (jetzt doch wieder?) Liebsten einen dicken Schmatzer auf die Lippen drückte. Die Bilder seht ihr hier.

Besonders Zayn scheint sich nach einem neuen Beziehungsversuch mit dem Victoria's Secret-Engel zu sehnen. Im Radiointerview bei On Air with Ryan Secrest gab er kürzlich zu: "Ich war so verliebt und dachte, ich würde den Rest meines und ihres Lebens mit ihr verbringen, so wie wir es alle denken! Ich dachte, ich würde sie immer lieben." Ob das Stimmwunder diese Gefühle jetzt wieder aufleben lassen kann?

247PAPS.TV / Splash News Model Gigi Hadid und Sänger Zayn Malik

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

Instagram / Gigi Hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

