Muss Sophia Vegas (31) sich demnächst von ihrem Hündchen trennen? Bald ist es so weit bei der Reality-TV-Darstellerin und ihrem Freund Daniel Charlier: In wenigen Wochen wird ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblicken, denn die Blondine ist bereits im achten Schwangerschaftsmonat. Jetzt, da das Paar schon bald zu dritt ist, muss Sophia zu Hause einiges für die Ankunft ihres Sprosses vorbereiten. Und ausgerechnet ihr geliebter Vierbeiner Barney wird dabei zum Problem: Er ist Kindern gegenüber aggressiv!

"Der rastet völlig aus, wenn er kleine Kinder sieht!", berichtete die Reality-Darstellerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Sollte das nach der Geburt zu einem Problem werden, sind ihre Prioritäten bereits klar: „Das Kind geht absolut vor“, so Sophia. Sofort will das Busenwunder seinen kleinen weißen Pomerian-Vierbeiner allerdings nicht aufgeben. "Bevor ich Barney weggeben würde, geht er zum Trainigs-Bootcamp und wird ordentlich trainiert!", kündigte die 31-Jährige an.

Doch nicht nur die Beziehung zwischen ihrem Haustier und dem Baby beschäftigt die Ex von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (67) in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft, auch eine andere Angelegenheit bereitet Sophia Kopfzerbrechen: der Name für ihre Tochter! Bisher hat die Mami in spe drei Favoriten: Amanda, Ariana und Amelie stehen ganz oben auf ihrer Liste. Glaubt ihr, Sophia wird sich von ihrem Handtaschen-Hündchen verabschieden müssen? Stimmt ab!

