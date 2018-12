Hoffentlich hält alles zusammen! Supermodel Gigi Hadid (23) hat bei einem Vogue-Event in New York alles auf eine Karte gesetzt – in diesem Fall auf einen Knopf. Bei dem mutigen Outfit in grellem Orange verzichtete die 23-Jährige auf einen BH. Stattdessen trug sie eine Lederjacke, die sie locker über ihre Schultern warf und eine leichte Bluse. Diese wurde lediglich durch einen einzelnen Knopf zusammengehalten – und damit gewährte sie ziemlich tiefe Einblicke!

Mit diesem Outfit war die Blondine sicherlich der Hingucker auf dem Event. Das Model setzte für ihren Look von Kopf bis Fuß auf die Signalfarbe Orange. Sowohl ihr Augen-Make-up als auch ihr Trenchcoat, die Bluse und die reichlich bestickte Hose erstrahlten in der leuchtenden Farbe. Doch besonderer Eyecatcher des Looks war ihr offenherziges Oberteil, das freien Blick auf ihr tiefes Dekolleté und ihren Bauchnabel gab. Als Kontrast zu ihrem orangefarbenen Allover-Look des holländischen Designers Ronald van der Kemp wählte die Schwester von Bella Hadid (22) gelb-pinke High Heels.

In dem offenherzigen Outfit kam Gigis Traumfigur einmal mehr perfekt zum Vorschein. Doch diese hat sie sich hart erarbeitet, denn erst vor einem Monat lief die Blondine für das Dessous-Label Victoria's Secret über den Laufsteg – und für diesen Job halten viele Models im Vorfeld strikte Diät und betreiben ein hartes Work-out.

MEGA Gigi Hadid im Dezember 2018

Patricia Schlein/WENN.com Gigi Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Getty Images Gigi Hadid bei der Versace Pre-Fall Show

