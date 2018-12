Wie schade! Anlässlich seines 50. Geburtstages verabschiedete sich Hape Kerkeling (54) aus der Showbranche. Trotzdem ist er heute noch einer der bekanntesten Komiker des Landes. Mit "Samba in Mettmann" oder seiner Kultfigur Horst Schlämmer gelang Hape der Sprung auf die große Leinwand; fast hätte er mit einem Gastauftritt in einem Traumfabrik-Streifen sogar den internationalen Durchbruch geschafft. Doch am Ende wurde seine Szene rausgeschnitten.

2011 bekam Hape die große Chance, in den USA Fuß zu fassen und sich weltweit einen Namen zu machen. "Ich durfte tatsächlich mal in einem Hollywood-Film mitspielen, auf Englisch. 'Jack und Jill' hieß der, mit Adam Sandler (52), Katie Holmes (39) und Al Pacino (78)", erinnert sich der 54-Jährige im Gala-Interview zurück. In der Komödie habe der Moderator sogar eine gemeinsame Szene mit Adam gehabt.

Hapes Rolle als Steward auf einem Kreuzfahrtschiff fiel dem Cutter trotzdem zum Opfer: "Nachher wurde dann gesagt, ich war nicht schlecht, der Film war einfach zu lang." Vielleicht wollte es das Schicksal so: "Jack und Jill" wurde von den Kritiken zerrissen und erhielt als schlechtester Film des Jahres 2012 ganze zehn Goldene Himbeeren.

Moviestore/Rex Features/ActionPress Adam Sandler in "Jack und Jill"

Andreas Rentz/Getty Images Hape Kerkeling, Komiker

Getty Images Katie Holmes und Adam Sandler bei der "Jack und Jill"-Premiere

