Was für eine Sause! Am Donnerstag konnte Schlagersänger Heino seinen 80. Geburtstag feiern. Und wo könnte man diesen besonderen Ehrentag besser begehen als in Las Vegas? Die Reise war ein Geschenk seiner Frau Hannelore Kramm (76). Die beiden waren allerdings nicht zum Spielen in der wohl bekanntesten Casino-Stadt der Welt – sie genossen die gemeinsame Zeit und stießen mit alten Freunden auf die Zukunft des Sängers an. Doch was wünscht sich Heino eigentlich für die nächsten Jahre?

Gemeinsam mit seiner Gattin gönnte sich der Jubilar nun einen standesgemäßen Ausflug in die Stadt der Sünde, wo die beiden unter anderem ihren langjährigen Freund Siegfried Fischbacher (79) von Siegfried und Roy besuchten. Außerdem überraschte Hannelore ihren Heino neben einer Stadtrundfahrt in einer stattlichen Limousine auch noch mit einer großen Feier in dem Luxushotel Wynn. Doch wenn der Musiker an die kommende Zeit denkt, hat er eigentlich nur einen einzigen, ganz bescheidenen Wunsch: "Ich möchte mit Hannelore noch viele, viele Jahre haben", verriet er gegenüber Guten Morgen Deutschland.

Er selbst könne derweil noch gar nicht fassen, dass er tatsächlich bereits 80 Jahre alt ist. Schließlich spüre er sein Alter noch gar nicht, wie das Ausnahmetalent weiter zugeben musste: "Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Es ist eine Zahl und ich merke gar nicht, dass ich 80 bin."

Getty Images Heino bei "Willkommen bei Carmen Nebe" 2015

Getty Images Siegfried und Roy, Magier-Duo

Andreas Rentz/Getty Images Heino beim Photocall von "Deutschland sucht den Superstar" im Oktober 2014

