Mit diesem Auftritt begeisterte Heino (79) sämtliche Zuschauer! In seiner Show "2018! Menschen, Bilder, Emotionen" fasste TV-Legende Günther Jauch (62) am Sonntagabend die vergangenen zwölf Monate und ihre bedeutendsten Ereignisse zusammen. Auch die musikalischen Hits aus diesem Jahr durften dabei natürlich nicht fehlen – und die wurden auf spektakulärste Weise präsentiert: Die Tracks von Dynoro, Bausa und Co. performte kein Geringerer als Schlagerikone Heino!

Bei diesem Act dürfte wohl der eine oder andere RTL-Zuschauer begeistert in die Hände geklatscht haben: Musiklegende Heino schmetterte ganz entgegen seiner üblichen Schlagerlieder mal moderne Popsongs – und ließ die ursprünglichen Interpreten der Hits dabei fast schon alt aussehen! Mit Bausas Zeilen "Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst" startete der 79-Jährige sein ausgefallenes Medley, das unter anderem Calvin Harris (34)' Dauerbrenner "One Kiss", den Chartstürmer "In My Mind" von Dynoro und den Sommerhit "Bella Ciao" von El Profesor umfasste.

Heinos Überraschungskonzert kam bei den Fans anscheinend ziemlich gut an – auf Twitter löste er zumindest einen regelrechten Begeisterungssturm aus: "Ja, auch Heino geht mit der Zeit! Hut ab! Klasse", "Jetzt mal ehrlich: Das schafft von uns niemand mit fast 80" oder "Das ist mit Abstand das Coolste, das ich seit Langem gesehen habe", jubelten drei User.

ActionPress Heino bei der Bertelsmann Party 2018

Anzeige

Getty Images Heino, Schlagersänger

Anzeige

Wigglesworth, Michael / ActionPress Heino in der "NDR Talk Show"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de