Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) das Jawort. In einer großen, romantischen Zeremonie auf Schloss Windsor schwor sich das Paar die ewige Liebe und Treue. Jetzt, über ein halbes Jahr später, denken die beiden an ihre Traumhochzeit zurück und teilen ein Bild mit der Öffentlichkeit. Total verliebt schmiegten sich Harry und Meghan beim Feuerwerk am Abend nach dem Jawort aneinander!

Arm in Arm posiert das frischvermählte Paar auf dem Instagram-Foto des Kensington-Palasts. Die Aufnahme zeigt einen zuvor noch nicht veröffentlichten Moment des Herzogs und der Herzogin von Sussex bei ihrem Hochzeitsempfang im Frogmore House. In diesem Jahr soll genau dieses herzerwärmende Feuerwerks-Motiv die Weihnachtskarten des royalen Pärchens zieren.

Kurz vor der Veröffentlichung des Schnappschusses stellte der Palast auch ein zuckersüßes Familien-Porträt von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) mit ihrer Rasselbande ins Netz. "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich darüber, ein neues Foto ihrer Familie teilen zu dürfen", schrieb das Königshaus dazu.

Instagram / kensingtonroyal / Chris Allerton Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Weg zu ihrem Hochzeitsempfang

Instagram / kensingtonroyal / Matt Porteous Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

