Weihnachtliche Grüße von Familie Cambridge! Seit sieben Monaten sind Prinz William (36) und seine Frau Herzogin Kate (36) stolze Dreifach-Eltern: Nach Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) kam im April ihr jüngster Spross Prinz Louis zur Welt. Seit seiner Geburt wurden nur selten Fotos des royalen Nesthäkchens veröffentlicht – doch rechtzeitig vorm Weihnachtsfest sorgt der Kensington-Palast zum Glück für Nachschub. Und das aktuelle Foto der fünfköpfigen Familie zeigt, wie groß der Mini-Royal bereits geworden ist!

Auf dem Familienfoto, das diese Woche auf dem offiziellen Instagram-Account des Kensington Palace veröffentlicht wurde, sitzt Prinz Louis auf dem Schoß seiner Mutter Kate und grinst spitzbübisch in die Kamera. Seine Geschwister Charlotte und George stehen währenddessen links und rechts neben Papa William und tollen auf einem Baumstamm herum. "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich darüber, ein neues Foto ihrer Familie teilen zu dürfen." Das Bild sei außerdem die diesjährige Weihnachtskarte, hieß es weiter.

Die User freuen sich in den Kommentaren unter dem Pic über das Familienfoto. Einigen fiel aber vor allem eine Besonderheit des Fotos auf: "Endlich sieht man George mal in langen Hosen", schrieb zum Beispiel ein Follower des britischen Königshauses. Der älteste Sohn von William und Kate trug in der Vergangenheit – bis auf wenige Ausnahmen – ausschließlich Shorts.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem Sohn Louis

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren drei Kindern Charlotte, George und Louis

Anzeige

MEGA Die königliche Familie um Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de