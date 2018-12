Seit die Beziehung von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) an die Öffentlichkeit gelangt ist, passt anscheinend kaum noch ein Blatt zwischen das verliebte Paar. Ob bei einem romantischen Spaziergang oder einem Spielabend mit Heidis Kids – die beiden wirken unzertrennlich. Auf dem neuesten Schnappschuss schmiegt sich allerdings eine ganz andere Person an die Modelmama: Zusammen mit Gisele Bündchen (38) posiert Heidi jetzt in einem Bett!

Bei diesem sexy Anblick dürfte vielen männlichen Fans die Spucke wegbleiben: Die vierfache Mutter räkelt sich auf ihrem aktuellen Instagram-Pic nicht mit ihrem Freund in den Laken, sondern mit ihrer ehemaligen Victoria's Secret-Kollegin. "Gute-Nacht-Geschichten mit Gisele", betitelte die 45-Jährige ihren Beitrag und versah den Post mit dem Hashtag #DieEinzigWahre.

Erst vor wenigen Tagen hatte Heidi wieder einige Turtelbilder von sich und ihrem Liebsten veröffentlicht. Ihre fröhliche Selfie-Session kommentierte die Wahl-Amerikanerin schlicht mit "You" und bewies einmal mehr, wie sehr sie Tom liebt. Ihre Follower waren beim Anblick des Motivs definitiv aus dem Häuschen: "SO muss Liebe aussehen!", kommentierte nur einer.

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum mit ihrem Freund Tom Kaulitz

Evan Agostini/Getty Images Heidi Klum und Gisele Bündchen im April 2005

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Dezember 2018

