Sie kann es nicht lassen: Heidi Klum (45) ist bis über beide Ohren verliebt und lässt die ganze Welt an ihrem unendlichen Glück teilhaben! Niemand scheint ihr aktuell ein breiteres Lächeln ins Gesicht zaubern zu können als ihr Liebster Tom Kaulitz (29). Immer und immer wieder grinst die GNTM-Chefin an der Seite des Musikers in die Kamera – und setzt ihrer verliebten Smile-Tirade mit ihrem neuesten Post nun die Krone auf!

Vorsicht: Zuckerschockgefahr! Zwar waren bisherige Fotos von Heidi und Tom bereits recht niedlich, doch so süß wie jetzt zeigten sich die zwei noch nie! Auf sage und schreibe sieben Schnappschüssen machen die Turteltauben via Instagram für jeden mehr als deutlich: So schön kann Liebe sein! Ihre Selfie-Session kommentierte Heidi lediglich mit einem "You" und unzähligen Emojis, die keinen Platz für jegliche Zweifel lassen. Die 45-Jährige und ihr 16 Jahre jüngerer Partner schweben auf Wolke sieben – wenn nicht sogar noch höher!

Auch Heidis Follower sind ganz aus dem Häuschen und finden kaum Worte für die augenscheinlich wunderschöne Beziehung der beiden: "SO muss Liebe aussehen", schreibt eine Userin. "So oft hat man dich auf Bildern noch nie lachen sehen, Heidi. Auf dass euer Lachen nie vergeht", freute sich ein weiterer Insta-Nutzer unter dem Beitrag.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Dezember 2018

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Freund Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Dezember 2018

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Dezember 2018



