Schwiegermonster oder Traum-Schwiegermutter? Bereits seit rund sechs Jahren sind Behati Prinsloo (30) und Adam Levine (39) verliebt – im Sommer 2014 gaben sich das Model und der Maroon 5-Frontmann das Jawort. Spätestens seit sie in die Levine-Familie eingeheiratet hat, dürfte eine Dame aus Behatis Leben nicht mehr wegzudenken sein: Adams Mama Patsy. In einem Interview verriet die Schönheit jetzt, wie das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter ist!

Bei einem Event der YourMomCares-Organisation in Los Angeles posierte Behati vertraut mit ihrer Mutter Sharon und Schwiegermutter Patsy. Nicht nur das beweist: Die Beziehung zwischen Adams Mutter und der 30-Jährigen scheint harmonisch und innig zu sein. In einem Gespräch mit Us Weekly schwärmte der Victoria's Secret-Engel dann in den höchsten Tönen von seiner Schwiegermutter. "Sie ist die ganze Zeit in unserem Haus und sie ist so respektvoll. Sie sagt sowas wie: ‘Kann ich zu euch kommen?’ Und ich sage nur: ‘Patsy, du kannst kommen. Du kannst immer kommen. Jeden Tag’", erzählte die Laufsteg-Schönheit. Auch für Behatis zwei Töchter scheint Patsy gut zu sorgen: "Sie ist so süß. Sie ist so eine gute Großmutter."

Ob Oma Patsy auch bei der kürzlichen Datenight von Adam und Behati die Nanny gespielt hat? Ende November genossen die beiden einen entspannten Abend bei einem Basketballspiel der L.A. Lakers. Die Schnappschüsse des Paares beweisen: Auch nach sechs Jahren Liebe sind sie immer noch völlig vernarrt ineinander.

Pascal Le Segretain/Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei der Oscarverleihung 2015

ParisaMichelle / Splash News Adam Levine, Behati Prinsloo und Tochter Dusty Rose

London Ent / SplashNews.com Behati Prinsloo und Adam Levine im Staples Center in Los Angeles

