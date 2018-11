Verliebt wie am ersten Tag! Behati Prinsloo (30) und Adam Levine (39) vergöttern ihre Kinder. Vor Kurzem veröffentlichten sie ein süßes Bild mit ihren beiden Töchtern Dusty Rose (2) und Gio Grace. Eine echte Seltenheit, denn obwohl das Model und der Maroon 5-Sänger regelmäßig Pärchenfotos posten, halten sie ihre Kids meist aus der Öffentlichkeit heraus. Doch auch Eltern brauchen mal eine Pause. Jetzt zeigten sie sich als wahre Basketball-Fans – ganz vernarrt ineinander und ganz ohne Nachwuchs.

Beim Spiel der L.A. Lakers um Superstar LeBron James (33) haben die 30-Jährige und der Sänger kräftig beim Sieg gegen Utah Jazz mitgeholfen. Die beiden gönnten sich zum Start ins Wochenende ein traumhaftes Date und einen Babysitter für die Töchter. Dafür konnten sie mal so richtig aus sich herausgehen: Besonders Behati schien mitzufiebern. Auf Bildern von besagtem Spiel streckt sie die Arme in die Höhe und jubelt ihrem Team begeistert zu. Auch Adam feuerte die Mannschaft an – allerdings nicht ganz so wild wie seine Frau.

Kein Wunder, dass das Paar die wenigen Momente in Zweisamkeit so sehr genießt. Die beiden sind beruflich aktuell mächtig eingespannt: Nach einer zweijährigen Pause schwebte die gebürtige Südafrikanerin gerade wieder als Engel für Victoria's Secret über den Laufsteg. Maroon 5-Frontmann Adam setzt Ende Dezember die Tournee mit seiner Band fort.

London Ent / SplashNews.com Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2018

Astrid Stawiarz/Getty Images for Victoria's Secret) Behati Prinsloo und Adam Levine bei der Victoria's Secret Fashion Show

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine mit ihren Töchtern Dusty Rose und Gio Grace

