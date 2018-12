2006 wurde Vanessa Hudgens (30) durch die High School Musical-Reihe bekannt. An der Seite von Zac Efron (31) und Ashley Tisdale (33) erlebte die damals 18-Jährige einen regelrechten Karriereboost. Mittlerweile ist die Schauspielerin aus Hollywood nicht mehr wegzudenken und mauserte sich darüber hinaus in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Stilikone. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag bewies Vanessa nun einmal mehr, was sie styletechnisch so alles drauf hat!

Ihren Ehrentag wird sie sicher stylish begehen: Heute feiert die Schauspielerin 30 Jahre ihres Lebens und man darf gespannt sein, welches Outfit sie zu diesem Anlass wählen wird. Betrachtet man ihre Looks der vergangenen Tage wird klar: Vanessa ist mit den Jahren immer stilsicherer geworden! Zur Weltpremiere ihres neuen Films "Manhattan Queen" vor zwei Tagen beispielsweise erschien sie in einem atemberaubenden Rosenkleid. Am Dienstag wiederum hatte die brünette Beauty die Straßen New Yorks in einen Laufsteg verwandelt, als sie in ihrem lässigen Pyjama-Look durch die City geschlendert war.

Erst vor Kurzem zelebrierte Vanessa eine Reunion der besonderen Art. Mit ihrer ehemaligen "High School Musical"-Kollegin und ziemlich guten Freundin Ashley hatte sich die 30-Jährige zu einem entspannten Lunch-Date verabredet. Die beiden Beatys unterhielten sich bei ihrem Treffen total ausgelassen und vergnügt.

Edward Opi / SplashNews.com Vanessa Hudgens in New York, Dezember 2018

Joe Russo / MEGA Vanessa Hudgens

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale

