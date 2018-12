Kaum zu glauben aber wahr – Pop-Sternchen Taylor Swift feierte am Donnerstag ihren 29. Geburtstag. Die Sängerin ist schon lange im Show-Business und schart nur allzu gerne andere Promi-Damen um sich herum. Zu ihrem berühmten Squad gehören unter anderem die Victoria's Secret-Models Gigi Hadid (23) oder Martha Hunt (29), Schauspielerin Hailee Steinfeld (22) und Cara Delevingne (26). Und die überhäufen die Musikerin an ihrem Ehrentag mit ganz rührenden Glückwünschen.

Gigi widmete ihrer lieben Freundin ein paar besonders süße Zeilen auf Instagram. Zu einem Foto von TayTays Dad Scott schrieb sie: "Zu Ehren von deinem Geburtstag hier ein Bild von Scott, der Limonade und Brezeln verteilt. Möglicherweise sind das die Zutaten, aus denen er eine der besten Freundinnen, Entertainerinnen und Frauen der Welt gemacht hat." Auch Lily Aldridge (33) gratulierte der Chartstürmerin: "Herzlichen Glückwunsch an meine beste Kumpeline. Ich liebe dich so sehr." Laufstegschönheit Martha Hunt postete ein niedliches Throwback-Pic mit dem Geburtstagskind und schwärmte in den höchsten Tönen von der 29-Jährigen: "Ich weiß nicht, wie du es schaffst, so bescheiden und kreativ zu bleiben und dabei das Gleichgewicht zu halten."

Außerdem hinterließen Schauspielerin Ruby Rose (32), Sängerin Charli XCX (26) und Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) TayTay ein paar Geburtstagsgrüße. Nur einer scheint sich auf eine persönliche Gratulation beschränkt zu haben: ihr Freund Joe Alwyn (27). Womöglich hat er aber eine ganz besondere Überraschung für die Songwriterin. Der Schauspieler soll ihr schon bald einen Antrag machen wollen.

Getty Images Gigi Hadid und Taylor Swift

Getty Images Lily Aldridge, Model

Instagram / marthahunt Martha Hunt und Taylor Swift

