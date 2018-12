Diese Mauer des Schweigens scheint undurchdringbar! Seit Monaten hat er kein einziges Wort von seiner Tochter Meghan (37) gehört. Wegen gesundheitlicher Probleme konnte Thomas Markle (74) die Herzogin von Sussex im Mai nicht zum Traualtar führen. Die verpasste Hochzeit und diverse Interviews sorgten für einen Shitstorm. Jetzt hat er genug vom negativen Presserummel um seine Person. Auch den Kontakt zu seiner Meghan sucht der Vater verzweifelt: So schrieb er ihr einen langen Brief, in dem er auch noch mal gegen Prinz Harry (34) austeilt.

"Ich habe mehrere SMS geschickt. Ihre Nummer hat sich nicht geändert und sie kamen auch nicht zurück", erzählt der 74-Jährige im Gespräch mit der britischen Mail on Sunday. Es ist sein viertes Interview seit dem Bruch mit Meghan. "Ich schrieb ihr einen zweiseitigen Brief und habe ihn per Einschreiben über ihren Agenten in Los Angeles verschickt. Ich habe sie gefragt, warum sie diese Lügen glaubt." Thomas wies auch darauf hin, dass sich die Royals selbst nicht immer vorbildlich verhalten: "Ich schrieb ihr, dass ich nie nackt Billard spielen würde, noch habe ich mich jemals als Nazi verkleidet."

Mit dieser Bemerkung spielt er auf einen Vorfall von 2012 an: Damals waren die unrühmlichen Fotos von Meghans Gatten aufgetaucht, die ihn beim Feiern in Las Vegas zeigen. Auf den Bildern trägt Harry ein Outfit, das einer NS-Uniform ähnelte, inklusive Hakenkreuzbinde.

Getty Images Herzogin Meghan im November 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Prinz Harry bei einem Musical-Event

