Am Dienstagabend stand Die Höhle der Löwen-Investor Frank Thelen (43) in der Show "Der Vertretungslehrer" vor 18 Schülern eines Gymnasiums. An seine eigene Schulzeit denkt der Unternehmer aber wohl nicht so gerne zurück: Frank tat sich damals ganz schön schwer, flog sogar einmal von der Schule. Heute ist er sich sicher: Für seinen Job habe ihm der Unterricht gar nichts genützt!

Mittlerweile ist der 43-Jährige als Unternehmer total erfolgreich – vor allem im IT-Bereich macht dem TV-Löwen so schnell niemand etwas vor. Seinen Lehrern verdankt er diese Hammer-Karriere wohl nicht. "Meine Schulzeit empfinde ich als verlorene Zeit", erklärte er im Bild-Interview. Alles, was er über Unternehmertum weiß, habe er sich selbst beigebracht. "Heute kann ich sagen, dass ich die Schule nicht für meinen beruflichen Erfolg gebraucht habe, weil ich dort nichts Wesentliches gelernt habe", meinte er.

Damit will er seinen jüngeren Fans aber nicht raten, die Schule zu schmeißen. Stattdessen wünsche er sich praxisorientiertere Schulstunden: "Anstatt veraltete Physikbücher zu wälzen, sollten die Schüler im Unterricht die physikalischen Gesetze anhand von Experimenten lernen, zum Beispiel, indem sie gemeinsam ein kleines Modellflugzeug bauen."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in einem Gymnasium in Königswinter

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Sascha Steinbach / Getty Images IT-Unternehmer Frank Thelen beim Deutschen Filmpreis 2015 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de