Er traut sich noch einmal: Diese Woche gab Felix Lehmann (Thaddäus Meilinger, 36) seiner Partnerin Laura Weber (Chryssanthi Kavazi, 29) bei GZSZ in einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Es ist bereits die zweite Serien-Hochzeit für den Unternehmer. Vergangenes Jahr heiratete er die Architektur-Studentin Sunny Richter (Valentina Pahde, 24), doch die Ehe hielt nur wenige Monate. Nun stellt sich die Frage: Welche Trauung war schöner?

Felix und Sunny

Die Hochzeit von Felix und Sunny im Mai 2017 war der emotionale Höhepunkt der GZSZ-Jubiläumsfolge, die zum 25-jährigen Bestehen des Daily-Formats ausgestrahlt wurde. Kein Wunder, dass zu diesem Anlass alle romantischen Geschütze hochgefahren wurden: Das Brautpaar heiratete in einer großen Kirche und alle Freunde und Familienmitglieder der Turteltauben waren bei der Zeremonie anwesend. Natürlich war auch das Brautkleid von Valentina alias Sunny ein Traum: In einer enganliegenden und rückenfreien Robe aus Spitze trat die Blondine vor den Traualtar. Und auch Felix sah bei seiner ersten Hochzeit in seinem blauen Anzug nicht weniger elegant aus.

Felix und Laura

Das zweite Jawort des 36-Jährigen fiel hingegen schlichter aus: Er versprach seiner jetzigen Ehefrau nicht in einer opulenten Kirche ewige Treue, sondern in einem Berliner Standesamt. Ein weiterer Unterschied zu seiner ersten Hochzeit: Es gab keine Gästeschar, die die Frischvermählten mit Glückwünschen überhäuften. Im Gegensatz zu Sunny trug Laura zwar kein spektakuläres Kleid, sie sah an ihrem Hochzeitstag aber trotzdem fantastisch aus. Die Brünette entzückte ihren Bräutigam in einem schulterfreien, weißen Kleid aus Seide. Außerdem trug sie die Haare offen und verzichtete auf Schmuck.

Und was sagt Thaddäus zu seinen zwei Trauungen bei GZSZ? "Der größte Unterschied nach außen mag sein, dass die Hochzeit mit Sunny ein riesiges Spektakel war, was die Hochzeit mit Laura ganz und gar nicht ist. Ich glaube aber, das ist nur die notwendige Folge aus dem eigentlichen Unterschied: Felix liebt Laura, weil sie ihn bereichert und er sie bereichern kann. Für ihn ist das eine neue Erfahrung", sagte er gegenüber RTL. Bei Sunny sei das anders gewesen: Sie und Felix hätten sich im Grunde nie wirklich kennengelernt.

