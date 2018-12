Bald gibt es ein Wiedersehen mit "Baby"! Jennifer Grey (58) spielte 1987 in Dirty Dancing Frances Houseman. Mit ihrer Rolle an der Seite von Patrick Swayze (✝57) stieg die junge Schauspielerin zum Weltstar auf. Jetzt kehrt sie zurück vor die Kamera und will sich bald wieder der Welt präsentieren. Ihr Comeback feiert sie in einer beliebten US-Fernsehserie, die bereits seit 2006 über die Mattscheibe flimmert. Jennifer spielt schon bald bei Grey’s Anatomy mit!

In einer bislang noch geheimen Rolle soll die 58-Jährige innerhalb der Arztserie auftreten, berichtet Entertainment Weekly. Die Fans können sich demnach auf einige Folgen mit Jen freuen: Die Schauspielerin werde in mehreren Episoden zu sehen sein. Zu ihrer Rolle mutmaßte TV Line bereits, dass Jennifer die Mutter von Camilla Luddingtons (35) Serienfigur Jo Wilson spielen könnte. Mit ihrem Auftritt würde die Hollywood-Schönheit ihrem Vater, Joel Grey, folgen. Er spielte 2009 einen an Alzheimer leidenden Lehrer.

Nach "Dirty Dancing" blieben bei Jen die großen Leinwand-Erfolge aus. Sie spielte in Serien wie Friends und Dr. House mit – aber nur in kleineren Rollen. Am 17. Januar 2019 kehrt "Grey’s Anatomy" aus der Winterpause zurück. Wenig später dürften die Folgen mit Jennifer dann auch in Deutschland laufen.

WENN.com Szene aus der sechsten Staffel von "Grey's Anatomy"

WENN.com Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

Getty Images Jennifer Grey bei der Premiere von "Avengers: Infinity War"

