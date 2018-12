Seit Herzogin Meghan (37) ihren Prinz Harry (34) geheiratet hat, sind weltweit alle Augen auf sie gerichtet. Dabei sind Royal-Experten und Fans anscheinend gleichermaßen kritisch mit ihr. Während das Volk sich an den ständigen Bauch-Streicheleinheiten der Schwangeren stört, bemängeln andere ihre Verstöße gegen die strenge Königshaus-Etikette. Hinzu kommen Gerüchte über einen heftigen Streit mit ihrer Schwägerin Herzogin Kate (36) und das schwierige Verhältnis zu Meghans Papa, der des Öfteren in Interviews aus dem Nähkästchen plauderte. Bei all dem Gegenwind fühlt sich ihr Gatte machtlos: Harry kann seine Liebste nicht vor dem Medien-Echo bewahren!

Dass der 34-Jährige seine Meghan gern intensiver schützen würde, verrieten kürzlich Insider gegenüber US Weekly. Er sehe es als seine Pflicht an, sich für sie einzusetzen und nicht alles unkommentiert lassen zu müssen. Sein Handlungsrahmen ist allerdings beschränkt: Als Blaublüter hat er nicht die Chance, beispielsweise einen Social-Media-Beitrag zu veröffentlichen, in dem er mehr Respekt für die Mama seines ersten Kindes fordern könnte.

Aber auch die selbst erklärte Feministin leide unter der Situation. So sei es frustrierend und stressig für sie, sich nicht zu verschiedenen Gerüchten äußern und Stellung beziehen zu können. Die Quelle berichtete weiter: "Sie hat sich immer auf ihre eigene Stimme verlassen und für sich und andere eingestanden. Dies nun nicht mehr zu können, sei ein lähmendes Gefühl."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Auckland

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Auckland

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de