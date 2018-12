Was für ein heißer Look! Kendall Jenner (23) besuchte am Mittwoch ein Konzert der erst 18-jährigen Sängerin Charlotte Lawrence – und stahl ihr fast die Show. Denn als das Model gemeinsam mit ihrer Freundin in einem Ferrari an der Location vorfuhr, zog sie alle Blicke auf sich, als sie aus dem Luxus-Schlitten stieg. Die 23-Jährige hatte nämlich ein recht spezielles Outfit gewählt – und das erinnerte stark an einen Kino-Hit der 90er!

Die hübsche Brünette entschied sich an diesem Abend für einen langen schwarzen Ledermantel, den sie mit einem schlichten schwarzen Shirt, einer blauen Mom-Jeans und schwarz-weiß karierten Pumps kombinierte. Ob sie sich für dieses Outfit von den "Matrix"-Looks, die Keanu Reeves (54) und Carrie-Ann Moss im Film trugen, inspirieren ließ? Der schwarze Ledermantel lässt zumindest gewisse Ähnlichkeiten erkennen.

Doch laut des britischen News-Portals Daily Mail soll das Kleidungsstück im 90er-Jahre-Stil derzeit wieder voll im Trend liegen. Zuvor wurde auch schon Kaia Gerber (17), die Tochter von Topmodel Cindy Crawford (52), mit dem schwarzen Coat gesichtet. Leitet Kendall damit ein Comeback der 90s-Mode ein? Denkbar wäre es, schließlich gilt der Reality-Star als absoluter Trendsetter.

MEGA Kendall Jenner unterwegs in Hollywood

Everett Collection/ActionPress Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Getty Images Kendall Jenner bei den British Fashion Awards 2018 in London

