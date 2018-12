Eine neue Liebe will gepflegt werden, das weiß auch Jenna Dewan (38). Nach ihrer Trennung von Magic Mike-Star Channing Tatum (38) zeigt die 38-Jährige immer offener, dass ihr Herz neu vergeben ist. Die Tänzerin und Schauspielerin besuchte die Musical-Premiere von "Love Actually Live" in Beverly Hills, in der ihr neuer Freund Steve Kazee (43) eine Hauptrolle spielt. Bei der Vorstellung strahlte Jenna nicht nur übers ganze Gesicht, sie zog mit ihrem Outfit auch alle Blicke auf sich.

Wie die Daily Mail berichtet, erschien Jenna zur Premiere gemeinsam mit ihrer Mutter Nancy Smith. Dabei trug die "Step Up"-Schauspielerin ein rotes Seidenoutfit, das aus einer weiten Hose und einer raffiniert gebundenen, langärmligen Bluse bestand. Der sexy Look setzte ihr Dekolleté in Szene und gab zugleich den Blick auf ihren flachen, trainierten Bauch frei. Dabei verzichtete Jenna auf jede Form von Halsschmuck. Mit ihrem roten Outfit und ihren knallroten Lippen schaffte sie spielend den Spagat zwischen superheiß und extrem elegant.

Im Interview mit der US-Ausgabe der Cosmopolitan, deren Cover Jenna derzeit ziert, sprach sie erst kürzlich noch einmal ganz offen über ihr Ehe-Aus Anfang des Jahres. Dabei erklärte sie im Gespräch: "Ich bin vor meinen Gefühlen nicht davongelaufen. Ich habe mir erlaubt zu weinen. Ich ließ mich trauern." Jenna und Channing waren neun Jahre verheiratet. Tony-Award-Gewinner Steve Kazee datet sie offiziell erst seit Oktober.

Getty Images Jenna Dewan bei der Musical-Premiere von "Love Actually Live"

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan bei der Musical-Premiere von "Love Actually Live"

Anzeige

Splash News Jenna Dewan bei einem NBC-Event in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de