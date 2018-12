Bandeln Nadine Klein (33) und Daniel Lott wieder miteinander an? Im September gab die Rosenlady dem Bachelorette-Finalisten den Laufpass und entschied sich stattdessen für seinen Kontrahenten Alexander Hindersmann (30). Doch mit ihm ist Nadine mittlerweile auch nicht mehr zusammen. Jetzt scheint ihr Fokus wieder auf den Zweitplatzierten gerückt zu sein: Aktuelle Fotos zeigen Nadine und Daniel bei einem vermeintlichen Date. Ob die zwei wieder auf Kuschelkurs gehen? Daniel scheint die romantischen Munkeleien jedenfalls abtun zu wollen…

In einem Instagram-Post zitiert das Male-Model den Refrain aus einem Hit der Rockband Die Ärzte. "Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun", lautet eine Zeile des Songs und weiter: "Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden - das haben die immer schon gemacht." Offenbar ist Daniel also der Ansicht, dass der Text auf irgendeine Art und Weise zu seiner persönlichen aktuellen Situation passt. "Was hört ihr so dieses Wochenende für Musik", fragt er schließlich seine Community. Ist dieser Post etwa eine Reaktion auf die Spekulationen über eine Turtelei zwischen ihm und Rosenlady Nadine?

Auf den Bildern, die Promiflash exklusiv zugespielt wurden, scheinen sich die beiden jedenfalls blendend zu verstehen. Zudem teilte ein Insider mit, dass Daniel und Nadine bei dem Treffen sehr vertraut gewirkt hätten. "Ab und zu berührten sich ihre Arme", sagte er.

Promiflash Daniel Lott und Bachelorette Nadine Klein in einer Bar 2018

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Promiflash Nadine Klein und Daniel Lott bei einem Treffen im Dezember 2018

