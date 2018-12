Was für eine Frau, was für ein Kleid! Sollte es noch Gründe gebraucht haben, sich die Absage des Weihnachtskarten-Shootings des Jenner-Kardashian-Clans für 2018 doch noch einmal zu überlegen, Kylie Jenner (21) liefert sie im Übermaß. Via Social Media postet der Reality-Star jetzt eine Aufnahme zum Träumen, ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an alle Fans. Glitzernde Steinchen umhüllen den Körper der KUWTK-Schönheit und geben alles und nichts zugleich preis.

Mehr als vier Millionen Likes heimst Kylie binnen weniger Stunden für dieses Instagram-Foto ein – und es dürften mehr werden. Die Beauty sitzt auf einem weißen Sofa und spielt mit ihrer rechten Hand an ihren Locken, die linke Hand ruht zwischen ihren Beinen. Hunderte "Diamanten" auf transparentem Stoff betonen ihre Figur – und Kylie weiß offenbar, wie sie wirkt: Ihr Blick ist direkt in die Kamera gerichtet, die dezent geschminkten Lippen sind leicht geöffnet.

Das Shooting für die berühmte Weihnachtskarte der Familie hatte Kylies Schwester Kim Kardashian (38) vor wenigen Tagen für 2018 abgesagt. Hintergrund ist ein heftiger Streit um den Termin für die Aufnahmen im vergangenen Jahr, bei dem Kim und Kourtney Kardashian (39) vor laufender Kamera lautstark aneinandergeraten waren.

Getty Images Kylie Jenner bei den MTV Video Music Awards 2018

Jawad Elatab / MEGA Kylie Jenner in New York City, 2018

akra/X17online.com Kylie Jenner und Kim Kardashian in Calabasas

