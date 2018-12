Die aktuelle Staffel von Das Supertalent geht in die heiße Phase! Die letzten Tickets für das große Finale werden verteilt und das bedeutet: die Kandidaten müssen noch einmal alles geben, um Dieter Bohlen (64) und seine Jury-Kollegen von sich zu überzeugen. Auch Jannine Weigel (18) versucht heute ihr Glück auf der großen Bühne. Die Sängerin ist allerdings keine Anfängerin mehr, in ihrer Heimat Asien ist sie bereits ein Mega-Star.

Im Alter von zehn Jahren wanderte Jannine zusammen mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern nach Thailand aus und entdeckte dort ihre Leidenschaft für die Musik. "Schon als kleines Mädchen war es mein Traum, Sängerin zu werden. Aber ich hätte nie gedacht, dass der wahr wird", erklärte sie im RTL-Interview. Auf der Plattform YouTube veröffentlichte Jannine ihre ersten Cover-Songs und die kamen bei ihren knapp drei Millionen Abonnenten super an – auch bei den Promis: Hollywood-Stars wie Ashton Kutcher (40) oder Lil Wayne (36) teilten ihre Clips. Außerdem spielte die junge Frau in drei verschiedenen asiatischen Serien mit. Nun möchte die Deutsch-Thaländerin auch in Deutschland durchstarten.

Dieter erkennt Jannine in der Show sofort: "Ich glaube, ich habe einen Film von dir gesehen. Du bist doch in Asien ganz berühmt und hast Fans ohne Ende." Aber sieht er auch musikalisches Potenzial in der Influencerin? Ob sie sich mit ihrer Performance zu Katy Perrys (34) "Roar" wirklich einen Platz im Finale sichert, erfahren die TV-Zuschauer heute ab 20.15 Uhr auf RTL.

Instagram / jannineweigel Jannine Weigel, YouTuberin

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Das Supertalent"-Kandidatin Jannine Weigel

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die Jury von "Das Supertalent" 2018

