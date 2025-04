So berühmt ist Jannine Weigel in ihrer Wahlheimat Thailand

In Thailand kennt Jannine Weigel (24) fast jeder. Der deutsch-thailändischen Sängerin gelang mit 15 Jahren ihr großer Durchbruch – und zwar mit eigenen Songs und Cover-Versionen. Millionen von Fans lauschen auf YouTube ihrer talentierten Stimme. In ihrer Wahlheimat ist sie ein echter Superstar. Bei einem Dreh mit RTL wird das deutlich – so kann Jannine nicht durch die Straße laufen, ohne mehrfach angesprochen und nach einem Foto gefragt zu werden. Anstrengend für die gebürtige Steinfurterin? "Nicht wirklich, das ist ein normaler Tag für mich", gesteht die Musikerin strahlend – es ist normal für sie.

Alleine rausgehen kommt bei ihrem Bekanntheitsgrad in Thailand deshalb auch nicht wirklich für sie infrage. "Ich gehe eigentlich nie alleine raus. Nur, wenn ich meine Freunde besuche. [...] aber meistens ist er [ihr Assistent] mit mir dabei", berichtet Jannine dem TV-Sender. Ihr Assistent passe auf sie auf – als Helfer, aber auch als Bodyguard. Das ist wohl auch besser so, denn als Superstar füllt sie in Thailand große Konzerthallen.

Alleine auf Instagram folgen ihr über drei Millionen Menschen – auf YouTube sind es sogar über vier Millionen. Als Teenager wird sie über Nacht zu einer Prominenten. Typische Dinge konnte sie als Jugendliche deshalb nicht machen. "Es heißt nicht, dass ich jetzt keinen Spaß habe beim Arbeiten, aber ich denke, dass ich nicht so viel Zeit hatte, ein normales Leben zu führen", erklärte sie gegenüber Promiflash im Herbst 2020.

Instagram / jannineweigel Jannine Weigel im März 2025

Instagram / jannineweigel Jannine Weigel im Juli 2024

