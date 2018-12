Wayne Carpendale (41) hält nichts davon, bierernst zu sein! Seit der Geburt seines Sohnes im Mai dieses Jahres erlebte der Schauspieler und Moderator mit dem Kleinen schon so einige amüsante Momente und hielt diese für seine Follower im Netz mit viel Humor fest: Regelmäßig postete Wayne lustige Baby-Bilder. Und jetzt konnte er sich erneut einen kleinen Spaß über seinen Junior nicht verkneifen!

Auf seinem Instagram-Account postete Wayne ein Foto vom Ärmchen seines Sohnes, dabei springt besonders der niedliche Babyspeck am Handgelenk ins Auge. Fast wirkte es so, als hätte der Kleine ein zu enges Armband getragen. Für Vater Wayne war die Aufnahme Anlass für einen spaßigen Spruch, so schrieb er dazu mit einem Augenzwinkern: "Och Schatz, nicht immer das VIP-Bändchen so eng ziehen."

Den Usern im Netz war jedoch etwas ganz anderes aufgefallen. Einige von ihnen fanden die Fingernägel des Babys eindeutig zu lang. "Ich glaube, die Fingernägel müssten mal wieder geschnitten werden, schleift bei euch die Kosmetik und Pflege", kommentierte beispielsweise eine Followerin unter dem Foto. Das ließ der Neu-Papa nicht auf sich sitzen und konterte humorvoll: "Wie, Pflege? Mir wurde ein Artikel mit Selbstreinigungsprozess verkauft. Naja, spätestens mit 22 wird er wohl damit anfangen."

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn

