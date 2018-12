Weihnachten rückt immer näher – und auch Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) können jetzt ganz viel Zeit mit Mama Kate, Papa William, Bruder Louis und dem Rest der königlichen Familie verbringen. Das war bislang nur bedingt möglich, denn der Fünfjährige und seine jüngere Schwester mussten die Schulbank drücken, beziehungsweise im Kindergarten die Stellung halten. Doch damit ist bis zum neuen Jahr erst einmal Schluss – denn die Mini-Royals wurden am Donnerstag in die Weihnachtsferien verabschiedet!

Während Charlotte ihren letzten Tag im Kindergarten bereits hinter sich hatte, musste ihr Bruder sich bis zum Ferienbeginn noch etwas länger gedulden. Am 13. Dezember fand jedoch auch an der "Thomas's Battersea"-Vorschule, die der Fünfjährige derzeit besucht, zum letzten Mal Unterricht statt. Bis zum 8. Januar haben die Geschwister nun frei. Damit bleibt den beiden genug Zeit, um Plätzchen zu backen, zu spielen, Weihnachtslieder zu singen und den Weihnachtsbaum zu schmücken. "Sie freuen sich sehr auf Weihnachten und haben schon begonnen, Weihnachtslieder zu singen und ihre Bäume zu schmücken", verriet Herzogin Kate (36) laut dem britischen Express schon vor einigen Wochen in einem Interview.

In diesem Jahr werden Kate und Prinz William (36) mit ihren Kindern die Feiertage bei Queen Elizabeth (92) verbringen, die traditionell ins Schloss Sandringham geladen hat. Auch Prinz Harry (34) und seine schwangere Frau, Herzogin Meghan (37), werden dort sein.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige

Splash News Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de