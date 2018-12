Für ihren Mann hat sie sich einiges einfallen lassen! Am 13. Dezember wurde Heino 80 Jahre alt. Zu diesem runden Jubiläum bekam der Schlagerstar viele Glückwünsche seiner Kollegen und von seiner Ehefrau Hannelore Kramm (76) ein ganz besonderes Geschenk: Das Paar verbrachte Heinos Ehrentag gemeinsam in Las Vegas an der Westküste der USA, wo ein spannendes Programm auf das Geburtstagskind wartete.

Auf dem Plan der beiden stand laut Bild-Informationen ein Besuch bei Siegfried Fischbacher. Der 79-Jährige ist Teil des bekannten Zauberer-Duos Siegfried und Roy, das dank Auftritten mit weißen Tigern und Löwen weltweit bekannt ist. Das Quartett kennt sich schon länger, deshalb war es wohl auch kein Problem, dass Heino sich die Großkatzen aus nächster Nähe anschauen konnte. Wenig später folgte eine Stadtrundfahrt durch das Casino-Paradies in einer Limousine. Am Abend wurde in einem noblen Hotel gefeiert.

"Hannelore hat mich mit dieser Reise überrascht und quasi hier her entführt. Las Vegas hat mich immer fasziniert, wir waren schon sehr oft hier", schwärmte Heino im Interview. Mit der 76-Jährigen ist der "Blau blüht der Enzian"-Interpret bereits seit 1979 verheiratet.

Getty Images Siegfried und Roy, Zauberer

Anzeige

Getty Images Heino (l.) und seine Ehefrau Hannelore mit Siegfried Fischbacher (r.) und Roy Horn

Anzeige

Cindy Voß/ActionPress Hannelore Kramm und Heino bei der Verleihung der Goldenen Sonne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de