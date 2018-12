Sophia Vegas (31) liegt in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft! In rund zwei Monaten soll ihr Töchterchen das Licht der Welt erblicken und mittlerweile ist ihre Babykugel auch wirklich nicht mehr zu übersehen. In den vergangenen Monaten schlemmte die werdende Mama nach Herzenslust. Doch damit sich die zusätzlichen Pfunde nach der Geburt nicht festsetzen, sorgt die 31-Jährige schon jetzt vor: Sie sportelt fleißig im Fitnessstudio.

Füße hochlegen kommt für Sophia auf keinen Fall infrage! Sie trainiert, um nach der Niederkunft schnellstmöglich wieder in Form zu kommen. Es sei ihr unheimlich wichtig, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. "Daher starte ich schon jetzt mit meinem Fitness-Programm, das mich die letzten zweieinhalb Monate, die mir in meiner Schwangerschaft noch verbleiben, für meinen Start danach gut vorbereitet", kommentierte sie ein Instagram-Foto, das sie im Gym zeigt.

Erst kürzlich gab die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihren Followern ein Baby-Update: Ihr kleines Mädchen entwickelt sich prächtig. Es habe eine normale Größe und wiege mittlerweile schon 1,6 Kilo.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Persönlichkeit

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas bei der Frauenärztin

