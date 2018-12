Christian Bale (44) schwelgt in Erinnerungen! Eine der Parade-Rollen des Hollywood-Schauspielers ist wohl Batman. In drei Teilen der Filmreihe mimte er den Superhelden, der tagsüber der knallharte Geschäftsmann Bruce Wayne ist und bei Nacht seine Stadt Gotham City vor den Bösewichten beschützt. Und auch wenn er den Job mittlerweile – schweren Herzens – an seinen Kollegen Ben Affleck (46) abtreten musste, scheint er auf Donald Trump (72) mächtig Eindruck gemacht zu haben: Am Filmset behandelte der heutige US-Präsident ihn wie Bruce Wayne.

Für The Dark Knight Rises drehte die Crew 2011 unter anderem auch im Trump Tower und da begegnete Christian dem Unternehmer zum ersten Mal persönlich. Im Variety-Interview erzählte er nun, wie das Aufeinandertreffen ablief: Trump habe ihn während der Dreharbeiten besucht und in sein Büro eingeladen. "Ich glaube, er dachte, ich sei Bruce Wayne, weil ich wie Bruce Wayne angezogen war, also redete er auch mit mir, als sei ich Bruce Wayne und ich habe einfach mitgemacht", lachte er. Es sei sehr unterhaltsam gewesen. Zu dieser Zeit habe er keine Ahnung gehabt, dass er einmal Präsident sein würde.

Vor sieben Jahren hängte er seinen schwarzen Superhelden-Anzug aber an den Nagel und widmete sich seitdem neuen Projekten. Momentan ist Christian auf Promo-Tour für seinen Kino-Streifen "Backseat". In dem Drama spielt er den ehemaligen Vize-Präsidenten Dick Cheney (77). Für dieses Engagement musste der 44-Jährige ordentlich zulegen.

EVERETT COLLECTION, INC. Christian Bale in "The Dark Knight Rises"

Getty Images Christian Bale bei der Weltpremiere von "Backseat" in Beverly Hills

Christopher Peterson/Splash News Christian Bale, Schauspieler

