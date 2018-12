Bei Ellie Goulding (31) läuft es derzeit richtig gut. Nicht nur, dass die "Burn"-Sängerin nach einer zweijährigen Pause wieder im Musikgeschäft tätig ist, auch privat ist Ellie richtig glücklich. Vor Kurzem gab sie ihre Verlobung mit dem Kunsthändler Caspar Jopling bekannt. Und der scheint sich bei der Suche nach dem richtigen Ring richtig Mühe gegeben zu haben. Denn jetzt verriet sie: Das Schmuckstück ist über 100 Jahre alt.

Ellie erklärte der The Sun: "Es ist ein Vintage-Ring. Er ist ungefähr 100 Jahre alt, was ziemlich cool ist. Ich finde es großartig, dass er eine Geschichte hat." Ihr Verlobter, der sie übrigens Elena nennt, hatte sie mit dem Antrag und dem Diamantring ganz schön überrascht, verriet die 31-Jährige weiter: "Wir haben darüber gesprochen, weil wir uns so verdammt gut verstanden haben und keine Sekunde voneinander getrennt sein wollten, aber ich wusste es nicht. Ich hatte nicht den geringsten Anhaltspunkt, obwohl Caspar den Ring schon eine Weile hatte."

In dem Interview plauderte Ellie auch aus, warum die Verlobung bei ihr und Caspar recht schnell kam: "Ich glaube, wir wussten es einfach. Manche haben gesagt: 'Wow, ihr seid doch noch gar nicht so lange zusammen!' Aber wir wussten es einfach schon sehr früh."

Splash News Ellie Goulding und Caspar Jopling

TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images Ellie Goulding bei den Brit Awards 2018

John Phillips / Getty Images Ellie Goulding

