Nach ihrer Verlobungs-News will Ellie Goulding (31) diesen Klunker endlich der Welt zeigen! Die Sängerin und der Kunsthändler Caspar Jopling sind seit fast zwei Jahren in einer glücklichen Beziehung – im August stellte der Ruderer dann die Frage aller Fragen. Die hübsche Blondine nahm den Antrag inklusive Ring freudig an. Jetzt zeigte sie ihren Fans erstmals den funkelnden Brillanten an ihrem Finger.

Einen ersten Blick auf den Verlobungsring der Engländerin konnten wartende Fans jetzt in London erhaschen. Dort gab die 31-Jährige nach einer Performance in den Studios von BBC Radio1 fleißig Autogramme und posierte geduldig für Selfies. Dabei nicht zu übersehen: das große Schmuckstück, das die Braut in spe jetzt wohl nicht mehr länger verstecken will.

Seine Verlobung gab das Paar ganz traditionell und förmlich in der Zeitung "The Times" selbst bekannt. Doch bei der Planung holt sich die "Love Me Like You Do"-Interpretin Hilfe vom Profi: "Ich habe jemanden, der mir dabei hilft, die Hochzeit zu planen und ich versuche mich jetzt erst einmal darauf zu konzentrieren, mein Album herauszubringen", verriet Ellie bei Hits Radio.

Michael Wright/WENN.com Ellie Goulding mit Fans in London

Splash News Ellie Goulding und Caspar Jopling

Graham Finney/WENN Ellie Goulding in Manchester

