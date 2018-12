Gibt es Hoffnung für eine neue Liebe bei "Mordkommission Istanbul"-Schauspieler Erol Sander (50)? Nach 21 Jahren Beziehung scheiterte seine Ehe mit Caroline Goddet. Was danach folgte, waren schlimme Beschuldigungen seiner Noch-Ehefrau gegen den Münchner, die er vehement abstreitet. Die Trennung ist mittlerweile über ein Jahr her, das Ex-Paar steckt allerdings noch mitten im Scheidungsprozess. Jetzt hat der 50-Jährige verraten, wie es um sein Liebesleben aktuell steht.

"Eine Frau hat in meinem Herzen gerade keinen Platz", stellt Erol im Interview mit Gala fest. Immer wieder brodelt die Gerüchteküche über Affären des gebürtigen Türken – doch laut eigener Aussage, seien diese frei erfunden. Ganz allein bleibt er in der Weihnachtszeit aber nicht: "Da gehe ich mit meinen Kindern zum Skifahren nach Österreich", erklärt der Schauspieler im Interview in freudiger Erwartung auf eine entspannte Weihnachtszeit.

Zumindest in der Öffentlichkeit haben sich die Wogen zwischen dem getrennten Paar mittlerweile geglättet. Im Oktober 2017 erhob Caroline Medienberichten zufolge schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann, warf ihm eheliche Gewalt vor. Für den Schauspieler sind die Vorwürfe haltlos, wie er als Reaktion auf die Anschuldigungen beteuert.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Erol Sander und Caroline Sander bei einem Festival

Hannes Magerstaedt / Getty Images Erol Sander bei einer Benefizveranstaltung

Johannes Simon / Getty Images Erol Sander und Caroline Sander bei den Diva-Awards

