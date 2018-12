Hat John Mayer (41) ein Auge auf Kourtney Kardashian (39) geworfen? Am 6. Dezember waren die beiden auf der "Men of the Year"-Party des Männermagazins GQ zu Gast – und dabei soll der Sänger recht großen Gefallen an der brünetten Beauty gefunden haben. Während der Veranstaltung habe er versucht, mit dem Keeping up with the Kardashians-Star zu flirten – doch Kourtney zeigte dem 41-Jährigen die kalte Schulter!

Ein Zeuge, der auch auf der Party war, erzählte der Webseite US Weekly, dass John von Kourtney "ziemlich angetan" gewesen sein soll. Berichten zufolge habe der Sänger die dreifache Mutter sogar gefragt, ob sie sich mal treffen könnten. Doch Kourt schien von den Flirtversuchen wenig angetan zu sein, denn der Musiker soll überhaupt nicht ihr Typ sein. Während sich die Spekulationen über die angebliche Turtelei der beiden in den letzten Tagen überschlagen hatten, verriet nun ein Insider dem Portal Hollywood Life, dass an den ganzen Gerüchten überhaupt nichts dran sei. Demnach soll es den angeblichen Flirt zwischen John und Kourtney nie gegeben haben, da die beiden getrennt zur Party erschienen und währenddessen kein Wort miteinander wechselten.

In letzter Zeit wurde die 39-Jährige hingegen wieder öfter zusammen mit ihrem Ex Scott Disick (35) zu sehen, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Allerdings soll das Verhältnis der beiden nur freundschaftlich sein, denn aktuell ist Scott mit dem amerikanischen Model Sofia Richie (20) liiert.

Gary Gershoff/Getty Images John Mayer bei einem Konzert in New York

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Scott und Penelope Disick

