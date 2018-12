Neyla lässt auf sich warten! Eigentlich sollte die zweite Tochter von Inci Elena Sencer (25) bereits vor Tagen zur Welt kommen. Doch die Kleine lässt ihre Mama, ihren Papa und Schwester Mila ganz schön zappeln. Zwar ist die Vorfreude bei der hochschwangeren Ex-Bachelor-Kandidatin riesig, doch das ewige Ausharren nimmt sie auch ganz schön mit. Jetzt ist auch noch Incis Liebster Daniel krank geworden – keine leichte Situation für die Zweifach-Mutter in spe!

"Ich bin so platt. Ich kann mich kaum noch aufraffen", teilte die 25-Jährige total geschafft in ihrer Instagram-Story mit. Ihr falle es sogar schwer, aufzustehen: "Ich bin wirklich fix und fertig. Aber so ist das nun mal." Baby-Daddy Daniel hat es zu allem Übel nun auch noch erwischt! "Der hat die übelste Grippe. Also hab ich quasi noch ein Kind, um das ich mich kümmern muss", scherzte Inci und plauderte aus dem Gesundheits-Nähkästchen: "Ich hab ihm jetzt einen Tee und eine Hühnersuppe gemacht. Jetzt geht's ihm schon ein bisschen besser."

Zum heutigen Kontrolltermin im Krankenhaus wird er seine Herzdame aber vermutlich noch nicht begleiten können: "Ich bin mal gespannt, was da rauskommt", sagte sie und versprach ihren Followern, sie auch weiterhin auf dem Laufenden zu halten.

Instagram / inci.sencer Mila und Mama Inci Sencer im November 2018

Instagram / inci.sencer Inci Sencers Ehemann Daniel und ihre Tochter Mila

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer, Influencerin

