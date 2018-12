Für alle Fans von Schwiegertochter gesucht heißt es schon bald wieder: Taschentücher herausholen – denn die romantische Erfolgsshow kehrt zurück! Ab 6. Januar 2019 macht sich Kupplerin Vera Int-Veen (51) in acht Folgen erneut mit hoffnungsvollen Single-Männern auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Schon vor dem offiziellen Start der zwölften Staffel verriet Vera jetzt: Es wird so richtig emotional!

Promiflash traf die Powerfrau bei einem Fotoshooting für die Schmuck-Kollektion von Designerin Gabriele Iazzetta in Berlin. Mit freudestrahlenden Augen schwärmte die 51-Jährige dabei von dem für kommendes Jahr geplanten TV-Erlebnis. "Wir haben schon sehr, sehr viele Junggesellen mit Damen abgedreht, die sich getroffen haben. Ich darf ja nicht so viel verraten, aber es wird sehr, sehr rührend, es wird sehr, sehr viel Herzschmerz!", kündigte Vera an und erklärte zugleich, dass ihr schon jetzt alle aktuellen Kandidaten ans Herz gewachsen seien.

Doch neben gefühlvollen Momenten dürfte die Anhänger des Formats noch ein weiteres Highlight erwarten – so hatte Vera im Oktober gegenüber Promiflash eine Rückkehr von Kultkandidatin Beate angekündigt! "Nichtsdestotrotz braucht Beate ja einen Partner und da arbeiten wir auch dran, dass das auch in dieser und in der nächsten Staffel vorangeht!", kündigte die Moderatorin an und ließ damit sicher einige Fan-Herzen höher schlagen.

