Die Suche nach der besten Nachwuchsstimme des Landes hat ein Ende! Seit nunmehr mehreren Wochen versuchen in The Voice of Germany Musiktalente die Coaches Mark Forster (34), Yvonne Catterfeld (39), Paddy Kelly (41) sowie Michi Beck (51) und Smudo (50) von sich zu begeistern. Jessica Schaffler, Eros Atomus Isler, Benjamin Dolic und Samuel Rösch gelang das am besten – sie schafften den Sprung in das große Finale. Dort hatte Samuel die Nase eindeutig vorn und sicherte sich souverän den Titel!

Am Sonntagabend konnte Samuel von dem Team Paddy die Zuschauer vor den Mattscheiben mit seinen grandiosen Performances am meisten überzeugen. Mit seinem Solo-Auftritt, dem Duett-Song mit seinem Coach und seiner musikalischen Darbietung mit Megastar Lukas Graham heimste er 54,89 Prozent der Stimmen ein und setzte sich so gegen seine Konkurrenz durch. Auf Platz zwei folgte Benjamin mit 16,6 Prozent vor Jessica mit 14,99 Prozent. Das Schlusslicht bildete Eros mit 13,52 Prozent der Anrufe.

Doch nicht nur sein Coach zeigte sich von den Leistungen des 24-Jährigen hellauf begeistert, er konnte auch die anderen Jury-Mitglieder total von sich überzeugen. "Du hast sehr gefühlvoll gesungen. Das war sehr gut", meinte zum Beispiel Yvonne. Mit Samuels Sieg gelang dem Underdog Paddy bei seinem "The Voice of Germany"-Debüt auf Anhieb der Triumph. Hat der Richtige gewonnen? Stimmt ab in der Umfrage!

ActionPress / Georg Wenzel Die "The Voice of Germany"-Coaches 2018

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Samuel Rösch, "The Voice of Germany"-Kandidat 2018

Instagram / samuroeschofficial Samuel Rösch mit seinem Coach Paddy Kelly

